Le Sénégal corrige le Kenya avec un Ibrahim Mbaye étincelant

Après une défaite qui a mis fin à leur série d’invincibilité de 26 matchs, les hommes de Pape Thiaw ont réagi de la plus belle des manières. Le Sénégal a écrasé le Kenya sur un score fleuve : 8–0. Pour sa première titularisation, le nouveau Lion Ibrahim Mbaye a brillé : un but, deux passes décisives, et un penalty provoqué que Sadio Mané s’est chargé de transformer. Ce dernier ne s’est pas arrêté là et s’est offert un triplé.

La suite après cette publicité

Nicolas Jackson, lui aussi, s’est régalé avec un doublé, dont une superbe réalisation pour ouvrir le score. Même face à une opposition jugée “faible”, le Sénégal envoie un message clair : à un mois de la CAN, les Lions sont plus affamés que jamais.