Menu Rechercher
Commenter 17
Matchs Amicaux

Le Sénégal corrige le Kenya avec un Ibrahim Mbaye étincelant

Par ElhLoum
1 min.
Les joueurs sénégalais contre le Brésil @Maxppp
Sénégal 8-0 Kenya

Après une défaite qui a mis fin à leur série d’invincibilité de 26 matchs, les hommes de Pape Thiaw ont réagi de la plus belle des manières. Le Sénégal a écrasé le Kenya sur un score fleuve : 8–0. Pour sa première titularisation, le nouveau Lion Ibrahim Mbaye a brillé : un but, deux passes décisives, et un penalty provoqué que Sadio Mané s’est chargé de transformer. Ce dernier ne s’est pas arrêté là et s’est offert un triplé.

La suite après cette publicité

Nicolas Jackson, lui aussi, s’est régalé avec un doublé, dont une superbe réalisation pour ouvrir le score. Même face à une opposition jugée “faible”, le Sénégal envoie un message clair : à un mois de la CAN, les Lions sont plus affamés que jamais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Sénégal
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Sénégal Flag Sénégal
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier