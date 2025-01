Liverpool : Naples va passer à l’action pour Federico Chiesa

Absent du groupe contre West Ham, Federico Chiesa continue de vivre un début de saison très compliqué avec Liverpool et l’entraîneur néerlandais Arne Slot a été de nouveau questionné au sujet du natif de Gênes : «Federico, je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous travaillons sur deux choses, nous travaillons sur sa condition physique en match et chaque fois que nous le pouvons, nous essayons de l’intégrer à l’équipe. Il était sur le banc pendant la semaine et nous avons pensé qu’il valait mieux qu’il ait quelques séances d’entraînement supplémentaires plutôt que de se joindre à nous. C’est un équilibre constant que nous devons trouver entre le fait de le rendre de plus en plus en forme et le fait de le laisser rejoindre l’équipe». Recruté l’été dernier en provenance de la Juventus, la carrière de Federico Chiesa se retrouve au point mort avec plusieurs pépins physiques qui bloquent toute tentative de retour à la compétition de manière régulière, et le mercato hivernal pourrait être une bouée de sauvetage pour l’ailier italien.

Comme nous vous le révélions déjà en exclusivité, Federico Chiesa, sur conseil du sélectionneur national Luciano Spalletti, vise un retour en Italie sous la forme d’un prêt pour relancer sa carrière dès cet hiver. Selon nos informations, le Napoli était en pole position sur le dossier pour défier la vaste concurrence italienne, qui comportait des intérêts de la Fiorentina et de l’Inter, mais la transaction ne s’annonce pas simple. En effet, le salaire de Federico Chiesa fixé aux alentours de 7,5 millions d’euros net par saison est un facteur non négligeable qui entrave la facilité des négociations. Pour qu’un club italien puisse s’offrir le prêt de Chiesa, Liverpool devra prendre en charge une partie du salaire de l’international. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts et selon nos informations, il y a bien eu quelques avancées dans le dossier ces derniers jours.

Contacts établis entre Antonio Conte et l’agent !

D’après nos indiscrétions, le Napoli, équipe la plus active sur le dossier depuis le début, va bien faire une première offre à Liverpool pour s’attacher les services de Federico Chiesa, qui n’est apparu qu’à quatre reprises toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds cette saison. L’agent du joueur Fali Ramadani a eu un rendez-vous privé avec les dirigeants de Liverpool la semaine dernière. Les parties sont tombées d’accord pour laisser Federico Chiesa filer en prêt avec l’objectif de poursuivre l’aventure ensemble à son retour en Angleterre l’été prochain. A la suite de cet entretien avec la direction anglaise, l’agent de Federico Chiesa s’est rapidement rendu à Naples pour établir des premiers contacts avec Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis. L’entraîneur italien a donné son accord pour l’arrivée de Federico Chiesa chez les Partenopei et continue de pousser en interne pour faire avancer les discussions. Tous les détails de la première offre à venir n’ont pas encore filtré, mais selon nos informations, le Napoli va soumettre, dans les prochains jours, une première offre de prêt de 6 mois à Liverpool pour Federico Chiesa.

Alors que l’arrivée hivernale de l’ancien joueur de la Juventus est devenue une idée fixe dans l’esprit d’Antonio Conte qui a demandé à ses dirigeants de tout faire pour verrouiller le deal rapidement, les négociations entre Naples et Liverpool devront trouver une issue positive sur les deux points suivants : le pourcentage du salaire pris en charge par les Reds et l’ajout d’une option d’achat souhaitée par les Partenopei. Sur ce dernier point, Liverpool n’est pas totalement chaud à l’idée de vendre définitivement le joueur de 27 ans, surtout si ce dernier venait à retrouver de belles couleurs en prêt à Naples. Il va falloir convaincre les Reds pour qu’ils acceptent d’inclure une option d’achat dans le deal, soit en faisant baisser le pourcentage de la prise en charge du salaire par les Reds durant le prêt, soit en y mettant une option d’achat supérieure aux 13 millions dépensés par Liverpool cet été fin de afin faire une plus-value. En tout cas, les négociations sont ouvertes et vont se poursuivre sur ce mois de janvier.