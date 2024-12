Liverpool : Federico Chiesa se cherche déjà une porte de sortie

C’était l’un des transferts alléchants du dernier mercato d’été. Après plusieurs semaines de bras de fer avec la Juventus pour son départ et des rumeurs impliquant l’AC Milan, le Napoli et le FC Barcelone, Federico Chiesa avait fini par trouver un point de chute en Angleterre, à Liverpool. Arne Slot renforçait ainsi son armada offensive avec un nouvel élément de grand talent, qui disposait déjà de Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Núñez. Pour Federico Chiesa, cette première aventure hors Italie, après la Fiorentina et la Juventus, avait tout d’une opportunité dorée pour retrouver son niveau sans pression après sa rupture des ligaments croisés en 2022. Pourtant, l’ailier italien ne parvient pas à échapper à la spirale négative dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années déjà. Les Reds et la Premier League auraient dû lui donner l’impulsion pour sa renaissance, mais jusqu’à présent, Federico Chiesa a définitivement passé plus de temps dans les tribunes que sur le terrain ou sur le banc.

«J’ai déjà dit que cela me rendait la tâche très difficile, car normalement, en pré-saison, un joueur joue trois, quatre ou cinq matches et n’est absent que pendant quatre ou cinq semaines. Au lieu de cela, il a été absent pendant si longtemps qu’il n’est pas facile de le ramener à son meilleur niveau, mais c’est bien de voir qu’il a déjà montré des qualités aujourd’hui. Mais c’est la même chose pour lui que pour les jeunes, il ne suffit pas de jouer à ce niveau, vous devez rivaliser avec Mo Salah, Cody Gakpo, Lucho, Darwin et Diogo. Mais c’est bien de voir qu’il est de retour et qu’il a eu quelques bons moments dans le match», a expliqué Arne Slot. L’ancien attaquant de la Juventus reste un grand mystère à Liverpool. Depuis le début de la saison, en effet, le joueur de 27 ans n’est apparu qu’à quatre reprises au total, soit 123 minutes. Avant d’entrer en jeu sur le terrain en League Cup contre Southampton, Federico Chiesa n’avait plus foulé une pelouse depuis fin septembre.

Un retour en Italie privilégié

Selon nos informations, Federico Chiesa aimerait retrouver des minutes et un statut à la hauteur de son talent. S’il ne souhaite pas quitter Liverpool définitivement, l’attaquant italien viserait un prêt cet hiver - si possible en Italie. Plusieurs clubs italiens sont déjà venus aux renseignements avec l’Inter Milan et le Napoli en tête de liste, tous deux bien déterminés à se renforcer dans la course au Scudetto, mais aussi la Fiorentina qui voudrait bien rapatrier son ancien joueur pour surfer sur son formidable début de saison. Un prêt est aussi perçu d’un bon œil par les Reds d’Arne Slot : «Je ne sais pas si nous avons vu les choses de la même manière, mais je pense que ce que j’ai vu correspond à ce que l’on peut attendre. Si un joueur est absent pendant cinq ou six mois, il ne faut pas s’attendre à trop de choses. J’ai vu des hauts et des bas. J’ai vu de très bons moments et j’ai vu des moments où j’ai eu l’impression qu’il pouvait faire mieux que ça. Pour moi, c’est tout à fait normal lorsqu’un joueur a été absent pendant si longtemps et qu’il joue son premier match en cinq ou six mois», avait déclaré récemment l’entraîneur néerlandais. Le salaire de Federico Chiesa fixé aux alentours de 7,5 millions d’euros net par saison est un facteur non négligeable qui entrave la facilité des négociations.

Pour qu’un club italien puisse s’offrir le prêt de Chiesa, Liverpool devra prendre en charge une partie du salaire de l’international italien. Sous contrat jusqu’en 30 juin 2028, Federico Chiesa souhaite relancer sa carrière après plusieurs mois à alterner de nombreux pépins physiques qui ont handicapé son début d’aventure à Anfield. D’après nos indiscrétions, Luciano Spalletti, sélectionneur de la Nazionale, a convaincu le natif de Gênes de tester le marché italien pour retrouver de la confiance et de la régularité, lui promettant même un retour en équipe nationale : «A mon avis, Federico peut aider n’importe quelle équipe dans n’importe quel championnat. C’est ce type de joueur qui nous manque en ce moment en équipe nationale, le joueur qui élimine l’adversaire et qui crée la situation seul pour l’équipe sans avoir l’idée de ce que devrait être le collectif. Il prend ses responsabilités, vous regarde dans les yeux et vous propose lui-même la solution». Un retour en Italie est donc le scénario le plus probable si Federico Chiesa venait à s’en aller.