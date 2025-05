Mercato Nantes : la Ligue 1 s’arrache Matthis Abline

À 22 ans et en quelques mois, Matthis Abline est devenu une valeur sûre de Ligue 1. Déjà prometteur lors de son prêt à Rennes durant la saison 2023-24, le natif d’Angers a encore franchi un cap cette saison sur les bords de l’Erdre. Très apprécié par Antoine Kombouaré qui avait tout fait pour le voir signer définitivement à Nantes à l’issue de son prêt, le n°39 a réalisé une saison pleine avec les Canaris.

La suite après cette publicité

Les adeptes des statistiques s’arrêteront sur les 9 buts inscrits et les 2 passes décisives distillées. Mais pour ceux qui ont suivi la Ligue 1 cette saison, Matthis Abline c’est bien plus que cela. Techniquement doué, rapide, habile devant le but, il a été l’une des rares satisfactions de la saison plus que compliquée du FC Nantes. Son but superbe inscrit face à Montpellier a montré l’étendu de son panel offensif. Attaquant moderne, l’attaquant nantais, au registre si particulier, brille par son intelligence de déplacement et est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe de l’attaque que sur un côté.

Du beau monde en Ligue 1 sur Abline

Attaquant polyvalent formé à Rennes, Matthis Abline s’est révélé à Nantes par son intelligence de déplacement et sa qualité de finition. Rapide et capable de jouer dans plusieurs registres offensifs (aligné à 25 reprises en 9, mais également à 8 reprises à droite), l’attaquant international U20 tricolore représente un profil moderne pas si commun en Ligue 1. De quoi susciter la convoitise et d’être à n’en pas douter un attaquant très convoité sur le mercato estival.

La suite après cette publicité

Quatre clubs français ont d’ailleurs placé Abline en bonne position sur leur short list offensive. Le LOSC, qui va devoir faire oublier Jonathan David, est séduit par les qualités du joueur. Son voisin nordiste, le RC Lens, qui s’est mis en tête de recruter de renforcer son attaque, apprécie aussi tout particulièrement le profil du Nantais. Si Strasbourg n’est pas loin, une quatrième formation de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré a pris quelques renseignements auprès de l’entourage du n°39 du FC Nantes.

Reste à connaître la position de la direction du FCN au sujet de son attaquant numéro 1, par ailleurs courtisé à l’étranger. Si pour l’instant, le club qui a terminé aux portes de la relégation est concentré sur l’avenir d’Antoine Kombouaré plus que jamais proche de la sortie, nul doute que l’avenir de Matthis Abline, dont le technicien Kanak est très proche, va vite agiter le mercato nantais. Pour rappel, Abline avait été recruté pour 8 M€ jusqu’en juin 2028.