Fabio Vieira retourne à Arsenal après son prêt au FC Porto

Prêté par Arsenal au FC Porto lors de la saison 2024-2025, Fabio Vieira retourne en Angleterre. Arrivé chez les Gunners à l’été 2022 après avoir brillé une première fois à Porto, son club formateur, le milieu de terrain de 25 ans ne s’est jamais imposé dans la formation dirigée par Mikel Arteta. Vieira compte 3 buts et 9 passes décisives en 49 apparitions sous le maillot d’Arsenal. Le club portugais a officialisé son départ via un communiqué.

«La fin de la saison 2024/25 marque également la fin du prêt de Fábio Vieira, qui ne fait plus partie de l’effectif du FC Porto et va retourner à Arsenal. Prêté par les Londoniens depuis le 28 août, le milieu de terrain de 25 ans a marqué cinq buts et délivré six passes décisives lors des 42 matches disputés lors de son deuxième passage au club. Le retour de Fábio Vieira en Angleterre étant confirmé, le FC Porto lui souhaite plein de succès pour l’avenir.» Reste à savoir si Fabio Vieira aura sa chance avec les Gunners la saison prochaine, ou s’il devra trouver une nouvelle porte de sortie.