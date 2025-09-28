Bayer Leverkusen : Patrik Schick absent jusqu’à la mi-octobre

Coup dur pour Patrik Schick et le Bayer Leverkusen. Ce dimanche, le club allemand a, en effet, annoncé que son attaquant souffrait d’une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Touché samedi, lors de la victoire contre Sankt Pauli (2-1), Schick devrait revenir dans l’effectif «pour le match à l’extérieur de Bundesliga à Mayence, le 18 octobre», précise le communiqué.

Le champion d’Allemagne 2024 devra donc faire sans le buteur tchèque de 29 ans pour les réceptions du PSV Eindhoven mercredi, pour le compte de la 2e journée de phase de ligue de la Ligue des champions, et de l’Union Berlin samedi en Championnat.