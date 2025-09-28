Bundesliga
Bayer Leverkusen : Patrik Schick absent jusqu’à la mi-octobre
1 min.
@Maxppp
Coup dur pour Patrik Schick et le Bayer Leverkusen. Ce dimanche, le club allemand a, en effet, annoncé que son attaquant souffrait d’une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Touché samedi, lors de la victoire contre Sankt Pauli (2-1), Schick devrait revenir dans l’effectif «pour le match à l’extérieur de Bundesliga à Mayence, le 18 octobre», précise le communiqué.
La suite après cette publicité
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 13:45
Gute Besserung, Patrik! ❤️🩹Voir sur X
#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Patrik #Schick verzichten. Unsere Nummer 14 hat sich eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen. Schicks Rückkehr in den Kader der #Werkself wird zum Spiel in Mainz angestrebt.
🙏 Gute Nachrichten dagegen vom Kapitän: Rob hat sich keine strukturellen Verletzungen zugezogen.
🔙 #FCSPB04 | #Bundesliga
#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Patrik #Schick verzichten. Unsere Nummer 14 hat sich eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen. Schicks Rückkehr in den Kader der #Werkself wird zum Spiel in Mainz angestrebt.
🙏 Gute Nachrichten dagegen vom Kapitän: Rob hat sich keine strukturellen Verletzungen zugezogen.
🔙 #FCSPB04 | #Bundesliga
Le champion d’Allemagne 2024 devra donc faire sans le buteur tchèque de 29 ans pour les réceptions du PSV Eindhoven mercredi, pour le compte de la 2e journée de phase de ligue de la Ligue des champions, et de l’Union Berlin samedi en Championnat.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer