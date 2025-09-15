PSG : premiers examens rassurants pour Lucas Beraldo

Le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Lens (2-0) ce dimanche, mais a une nouvelle fois vu son infirmerie se remplir. Lucas Beraldo, victime d’un gros choc à la cheville gauche lors d’un duel avec Rayan Fofana à la 67e minute, a quitté le terrain sur civière, visiblement touché. Le défenseur brésilien de 21 ans s’est immédiatement tenu la tête entre les mains, semant l’inquiétude dans les rangs parisiens, déjà privés de plusieurs cadres blessés.

La suite après cette publicité

Selon Le Parisien, les examens passés dans la soirée ont toutefois apporté une bonne nouvelle. Beraldo souffre d’une entorse de la cheville sans atteinte ligamentaire. Il évite donc une blessure grave et une longue absence, mais est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à l’Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions.