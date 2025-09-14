PSG : Hernandez donne des nouvelles de Beraldo, Lee et Kvaratskhelia

Lucas Hernandez a livré un premier bilan prudent après la rencontre contre Lens. Le défenseur parisien a rappelé la difficulté de retrouver le rythme après la trêve internationale, avec une série de matchs très rapprochés. Il a assuré que l’équipe prenait de bonnes sensations malgré les coups durs de la soirée. Concernant les blessés, Hernandez a expliqué que Kvaratskhelia avait subi un tacle en première période, que la blessure de Lee Kang-In ne semblait pas trop grave, mais a jugé celle de Beraldo était plus inquiétante.

«On ne savait que ce n’est jamais facile quand on revient de sélection de se remettre en route. On a une grosse semaine avec le match d’aujourd’hui et le match de mercredi et le Clasico de dimanche. Ca nous met en confiance, ça nous met en jambes encore une fois. On prend de bonnes sensations. Malheureusement, on a eu Kvara qui prend un tacle en première mi-temps. Je pense que Kang in ce n’est pas trop grave. Le plus grave c’est Beraldo. On va voir. Je ne sais pas ce qu’il a. On a besoin de tout le monde car ça va être une longue saison»