Ligue 1

Bundesliga : le Werder Brême écrase le Borussia M’Gladbach

Par Samuel Zemour
1 min.
Isaac Schmidt, buteur avec Brême @Maxppp
M'gladbach 0-4 Brême

Rien ne va pour le Borussia Mönchengladbach en ce début de saison. Battus lors de leurs deux premières sorties de Bundesliga, les Fohlen viennent d’essuyer un nouveau revers de taille contre le Werder Brême, qui était également à la recherche de sa première victoire. Mais les Brêmois ont lancé parfaitement leur saison grâce à l’ouverture du score de Mbangula, passeur décisif ensuite pour Stage (2-0, 15e et 26e).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
9 Logo Brême Brême 4 3 +1 1 1 1 8 7
16 Logo M'gladbach M'gladbach 1 3 -5 0 1 2 0 5

En seconde période, Schmid permettait aux Werderaner de prendre le large sur penalty, avant que Njinmah ne s’offre le quatrième but de la soirée, servi par la nouvelle recrue Boniface (4-0, 81e). Une victoire permettant au Werder de s’offrir une première victoire avant d’affronter Fribourg. En revanche, il y a déjà urgence pour Gladbach, qui affrontera ensuite le Bayer Leverkusen.

