Sékou Mara se relance à l’AJ Auxerre

Par Samuel Zemour
1 min.
Sekou Mara sous les couleurs de Southampton @Maxppp

Alors que le mercato est officiellement terminé en France, les clubs de Ligue 1 peuvent encore recruter un nouveau joueur, en joker, en attendant le prochain marché hivernal. Mais celui-ci doit obligatoirement jouer en France et être titulaire d’une licence de la FFF pour la saison en cours. Un cas de figure activé par l’AJ Auxerre, qui a enrôlé l’attaquant de Strasbourg, Sékou Mara (23 ans), comme nous l’avions révélé.

AJ Auxerre
🎬 𝐈𝐫𝐫𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 2⃣

Épisode bonus : 𝐿𝑒 𝑗𝑜𝑘𝑒𝑟

#TeamAJA #Irréductibles
Voir sur X

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer le prêt pour une saison, sans option d’achat, de Sékou Mara, en provenance de Strasbourg. Attaquant âgé de 23 ans, le joueur formé à l’INF Clairefontaine et Bordeaux a déjà une solide expérience du haut niveau, puisqu’il a déjà disputé 59 rencontres de Ligue 1 avec les Girondins et le RCSA (8 buts), 28 de Championship (3 buts) et 22 de Premier League (1 but) avec Southampton, où il a évolué entre 2022 et 2024», indique le club icaunais. Le buteur formé à Bordeaux, en manque de temps de jeu, avait notamment été approché par Anderlecht et le FC Bâle.

Ligue 1
Auxerre
Strasbourg
Sékou Mara

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Auxerre Logo AJ Auxerre
Strasbourg Logo Strasbourg
Sékou Mara Sékou Mara
