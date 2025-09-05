Sékou Mara se relance à l’AJ Auxerre

Alors que le mercato est officiellement terminé en France, les clubs de Ligue 1 peuvent encore recruter un nouveau joueur, en joker, en attendant le prochain marché hivernal. Mais celui-ci doit obligatoirement jouer en France et être titulaire d’une licence de la FFF pour la saison en cours. Un cas de figure activé par l’AJ Auxerre, qui a enrôlé l’attaquant de Strasbourg, Sékou Mara (23 ans), comme nous l’avions révélé.

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer le prêt pour une saison, sans option d’achat, de Sékou Mara, en provenance de Strasbourg. Attaquant âgé de 23 ans, le joueur formé à l’INF Clairefontaine et Bordeaux a déjà une solide expérience du haut niveau, puisqu’il a déjà disputé 59 rencontres de Ligue 1 avec les Girondins et le RCSA (8 buts), 28 de Championship (3 buts) et 22 de Premier League (1 but) avec Southampton, où il a évolué entre 2022 et 2024», indique le club icaunais. Le buteur formé à Bordeaux, en manque de temps de jeu, avait notamment été approché par Anderlecht et le FC Bâle.