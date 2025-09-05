Ukraine - France : les compositions probables

C’est reparti pour une campagne de qualifications. Après le Final Four de la Ligue des Nations où les Bleus ont pris la 3e place, il faut de nouveau monter au front avec cette fois en ligne de mire la Coupe du Monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ça commence par une confrontation face à l’Ukraine (coup d’envoi ce soir à 20h45) délocalisée à Wroclaw, à l’ouest de la Pologne, en raison de la guerre qui sévit actuellement sur le territoire national et l’invasion russe. L’équipe de France est favorite mais dénombre quelques absents pour ce rassemblement, et des petits bobos.

Didier Deschamps avait initialement convoqué William Saliba et Rayan Cherki. Blessés ces derniers jours, le Gunner et le Cityzen ont déclaré forfait pour laisser la place à Benjamin Pavard et Hugo Ekitike, pour sa première convocation. Ousmane Dembélé est quant à lui incertain pour ce soir et ne devrait pas, sauf surprise ou feu vert du médecin, prendre de risque. Pour le reste, on devrait se rapprocher du classique. Dans le 4-2-3-1 prévu par le sélectionneur, on retrouvera Maignan dans les buts. Le gardien de l’AC Milan aurait devant lui le retour d’une défense qu’il connaît bien après les nombreuses absences de juin dernier.

Un quatuor offensif des Bleus inédit et séduisant

Koundé s’apprête à reprendre sa place à droite avec une charnière Konaté-Upamecano à ses côtés. A gauche, la confirmation Digne se profile. Le joueur d’Aston Villa a les préférences du sélectionneur en ce moment sur Théo Hernandez à ce poste de latéral. Tchouaméni démarrera probablement titulaire avec Manu Koné, préféré à Adrien Rabiot, lequel n’a plus joué depuis ce fameux Rennes-OM du 15 août dernier. L’attaque a de quoi donner envie, malgré l’absence de Dembélé du onze puisque Doué, Olise et Barcola sont appelés à être en soutien de Mbappé, le capitaine français aligné seul en pointe.

En face, l’Ukraine présente tout de même de bons arguments. Sergiy Rebrov prévoit une formation en 4-3-3 avec Trubin dans le but puisque Lunin, le gardien du Real Madrid, est actuellement blessé, tout comme Oleksandr Tymchyk, le latéral droit du Dynamo Kiev. À sa place, c’est Konoplya qui est pressenti, Mykolenko occupant le côté gauche. En défense centrale, Zabarnyi est annoncé titulaire, en association avec Matvienko. Shaparenko et Zinchenko animeraient l’entrejeu, là où Kalyuzhny aurait un rôle plus défensif devant sa défense. Avec l’incertitude entourant Yaremchuk, Zubkov et Sudakov épauleraient Dovbyk en attaque.