Tottenham est confiant pour recruter Leroy Sané !

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Leroy Sané est en suspens. Auteur encore d’une saison mi-figue mi-raisin avec le Bayern Munich, l’attaquant allemand arrive en fin de contrat dans un mois avec le club bavarois. Malgré les nombreuses offres de contrat proposées par le Rekordmeister, l’ancien de Manchester City n’a toujours pas donné suite aux sollicitations allemandes. Un statu-quo toujours d’actualité selon nos informations.

En effet, nous sommes en mesure de vous affirmer que Leroy Sané n’a toujours pas donné d’indication sur son avenir au Bayern Munich, qui lui a soumis une offre améliorée ces derniers jours. Dans le même sens, nos sources indiquent que la confiance de Tottenham est de plus en plus grande sur ce dossier. Le dénouement est proche alors que l’ailier de 29 ans a le choix entre le Bayern, Tottenham, d’autres clubs anglais, des formations turques et même l’Arabie saoudite.