PSG - Inter Milan : quel club a le onze de départ le mieux valorisé ?

C’est le jour J, le jour de la grande finale la C1. Champion de France en titre, le PSG espère enfin décrocher cette Ligue des champions qu’il convoite depuis l’arrivée de QSI en 2011. Grâce à des investissements massifs, tant sur le plan sportif qu’économique, et à une stratégie d’expansion internationale, le club parisien s’est imposé au fil des années comme l’un des acteurs majeurs du football européen. Ce qui lui permet aujourd’hui d’aligner une équipe à très forte valeur marchande.

Le PSG mise sur la jeunesse

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma (35 M€) est désormais en concurrence avec Matvey Safonov (22 M€). En défense, le club a investi sur William Pacho (45 M€), Marquinhos (40 M€), Lucas Beraldo (25 M€), Lucas Hernandez (30 M€), Nuno Mendes (55 M€) et Achraf Hakimi (65 M€). Au milieu, Joao Neves (65 M€), Vitinha (60 M€), Warren Zaïre-Emery (60 M€), Fabian Ruiz (35 M€), Senny Mayulu (10 M€) et Khvicha Kvaratskhelia (80 M€) composent une rotation de luxe. En attaque, la valeur marchande illustre un savant mélange de jeunesse et de potentiel : Bradley Barcola (70 M€), Ousmane Dembélé (75 M€), Désiré Doué (60 M€), Kang-In Lee (30 M€) et Gonçalo Ramos (45 M€) composent un secteur offensif dynamique, dont les récentes performances ont fortement contribué à l’envolée des estimations.

La valeur totale de cet effectif, comprenant le onze de départ ainsi que les remplaçants clés, s’élève ainsi à environ 907 millions d’euros. Cette estimation, qui se compte en plusieurs centaines de millions, illustre parfaitement la puissance financière du club parisien. Lors de la dernière finale du PSG face au Bayern Munich, Kylian Mbappé (180 M€) et Neymar (128 M€) figuraient parmi les joueurs les mieux valorisés du groupe. À eux deux, ils représentaient près de 40 % de la valeur totale de l’effectif selon Transfermarkt.

L’Inter a une attaque en or

De son côté, l’Inter Milan, vainqueur de la Coupe aux Grandes Oreilles en 1964, 1965 et 2010, et finaliste également à trois reprises en 1967, 1972 et 2023, aligne un onze de départ tout aussi conséquent, qui reste toutefois marqué par la vieillesse de certains membres de son effectif et donc la baisse de leur valeur marchande. Dans les buts, Yann Sommer est ainsi estimé à 4 millions d’euros. Sa doublure, Josef Martínez, est quant à elle estimée à 12 millions d’euros. La défense de l’Inter Milan s’appuie sur des joueurs aux valeurs variées, avec Alessandro Bastoni en tête à 80 millions d’euros, suivi par Benjamin Pavard et Yann Bisseck, chacun estimé à 30 millions, tandis que Francesco Acerbi complète la ligne défensive avec une valeur plus modeste de 3 millions.

Sur les côtés, Federico Di Marco se démarque avec 60 millions d’euros, devant Carlos Augusto (22 M€), Denzel Dumfries (28 M€) et Matteo Darmian (4 M€). Au milieu de terrain, l’équipe bénéficie du talent et de l’expérience de Hakan Çalhanoğlu (35 M€), Kristjan Asllani (15 M€), Nicolò Barella, l’un des joueurs les plus précieux du groupe avec 80 millions, ainsi que Davide Frattesi (32 M€) et Henrikh Mkhitaryan (4 M€), apportant profondeur et créativité. Enfin, l’attaque compte sur des joueurs de renom tels que Lautaro Martínez (95 M€), Marcus Thuram (75 M€), Mehdi Taremi (5 M€) et Marko Arnautović (3,5 M€), formant un secteur offensif à la fois expérimenté et prometteur. La valeur totale de cet effectif est donc d’environ 647,5 millions d’euros. L’âge moyen du PSG est de 23,6 ans, tandis que celui de l’Inter Milan est nettement plus élevé, atteignant 29,6 ans. Cette différence d’âge explique en partie la valeur plus élevée de l’effectif parisien. En effet, la vieillesse de certains joueurs milanais entraîne une baisse significative de leur valeur marchande.