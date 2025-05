Mercato : la Ligue 1 s’arrache Gora Diouf !

A 21 ans, Gora Diouf vient d’effectuer une saison pour le moins convaincante avec le FC Sion (24 apparitions - 2 buts) qui lui a permis de rentrer dans le cercle très fermé des meilleurs défenseurs de Super League Suisse. Le roc défensif sénégalais de 21 ans, en fin de contrat au 30 juin, suscite une forte convoitise. Joueur technique qui ressort proprement le ballon, Diouf est un défenseur central gauche agressif, rapide et fort dans les duels.

C’est peu dire que son profil, sa marge de progression et son statut d’agent libre affolent bon nombre de clubs. En Turquie, plusieurs clubs sont à l’affût (dont Samsunspor), tout comme des formations de Championship (Sheffield United, Swansea et WBA notamment) et de bons clubs suisses (FC Bâle, Lugano). Mais Gora Diouf pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet été. Selon nos informations, de nombreux clubs de Ligue 1 dont Lorient (fraichement promu en Ligue 1), Toulouse et le SCO d’Angers, qui ont flairé la bonne affaire, sont intéressés et pourraient rapidement passer concrètement à l’offensive. A suivre.