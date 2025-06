Noah Cadiou dans le viseur de Lorient

Champion de Ligue 2 et promu dans l’élite du football français, Lorient compte désormais profiter de cette fenêtre estivale pour enrôler quelques joueurs capables de rendre les Merlus compétitifs à l’échelle supérieure. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le club lorientais cible Noah Cadiou.

Actuellement sous les couleurs de Rodez et sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain de 26 sort d’une très belle saison avec le RAF. Polyvalent, solide dans le duel et décisif (6 buts et 4 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues), Cadiou pourrait donc venir renforcer l’entrejeu lorientais. Affaire à suivre…