Le Real Madrid fonce sur une pépite marocaine !

Abdellah Ouazane. Ce nom ne vous dit peut-être encore rien. Mais il fait partie des jeunes les plus prometteurs d’Afrique, et même de la planète. Du haut de ses 16 ans, le milieu de terrain de l’Ajax sort d’une très grosse CAN U17 avec le Maroc, avec qui il a même été sacré meilleur joueur de la compétition.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Marca, le Real Madrid s’intéresse à lui et songe sérieusement à le recruter cet été. Son contrat avec l’Ajax expire à la fin du mois et il y a déjà eu des contacts entre le club de la capitale espagnole et l’entourage du joueur, qui devrait dans un premier temps rejoindre l’équipe U19 des Merengues, voire le Real Madrid Castilla.