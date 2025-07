Quand Maignan, Mbeumo, Koné et Todibo sont lâchés en pleine nuit à Los Angeles

Repousser ses limites mentales et physiques : David Corona connaît. Chaque été, les joueurs de l’agence Excellence Sport Nation consacrent une partie de leurs vacances à une préparation du côté de Los Angeles. Encadrés par les meilleurs spécialistes au monde pour les conditionner, Mike Maignan, Bryan Mbeumo, Manu Koné et Jean-Clair Todibo se sont cette fois tous prêtés à une course d’orientation extrême et nocturne dans la cité des Anges.

Munis de cartes volontairement incomplètes par l’ex-négociateur d’élite David Corona, les quatre internationaux ont été largués en pleine nuit sans GPS ni repères. Seuls, ils ont dû marcher, courir et survivre pendant plus de 10 heures, de 20h30 à 7h du matin, parfois même dans des endroits improbables. Embrouilles, coups de fatigue, mais aussi moments de vérité… L’épisode qui sera diffusé ce vendredi sur la chaine YouTube de ESN nous offre des scènes authentiques entre les quatre joueurs.