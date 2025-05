LdC : la prestigieuse liste de VIP invités par le PSG pour la finale

Si presque 20 000 supporters seront de la partie et enflammeront l’Allianz Arena de Munich ce samedi soir pour la première finale de C1 du PSG devant un public, nombreux seront aussi les personnes invitées par le club. On retrouvera majoritairement des anciens joueurs, à l’image de Marco Verratti et Javier Pastore, mais aussi des hommes ayant évolué au club avant l’arrivée du Qatar, comme Pauleta, Alain Roche ou encore Vincent Guérin.

La suite après cette publicité

D’anciens dirigeants du PSG seront présents (Francis Graille, Sébastien Bazin, Robin Leproux) tout comme des célébrités qui se considèrent proche du club (DJ Snake, Mickael Youn, Malik Bentalah, Louis Sarkozy). Une belle brochette de VIP venus soutenir le club envers et contre tout lors du match le plus important de son histoire. À noter également que Nasser Al-Kelaïfi a tenu à inviter tous les salariés du club, qui seront aussi à Munich derrière les leurs.