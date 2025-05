Soutiens, amitiés… comment les Bleus vivront la finale du PSG

La tension monte dans la capitale. À 21h sera donné le coup d’envoi d’un des matches les plus importants de l’histoire du PSG : une finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Des dizaines de millions de fans suivront avec attention cette affiche, tout particulièrement dans l’hexagone. Du côté des Bleus, actuellement réunis à Clairefontaine pour préparer le Final Four de la Ligue des Nations, la rencontre sera visionnée en groupe, comme l’ont expliqués plusieurs membres du groupe.

Privée de plusieurs joueurs retenus par la finale ou encore attendus plus tard à la demande du Real Madrid, l’équipe de France a débuté son stage à quinze. Un effectif réduit, mais bien décidé à ne rien manquer de ce rendez-vous européen, ce samedi soir à Munich. « Je n’ai pas de favori, mais on va la regarder tous ensemble, c’est un match qu’on rêve tous de jouer », a ainsi confié Clément Lenglet en conférence de presse.

Les Bleus penchent pour le PSG

Pierre Kalulu, de son côté, a partagé son enthousiasme pour cette finale de haut niveau. Ayant déjà affronté l’Inter Milan avec son club, il reconnaît la solidité de l’équipe italienne, mais croit à la victoire du PSG : « Ce sera une belle opposition de styles. Si je devais donner un pronostic, je dirais Paris après prolongations. » Avant d’ajouter : «Je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce que je ne leur ai pas posé la question. Moi, au niveau personnel en Ligue des champions, j’ai toujours eu l’envie qu’ils passent. Supporter est un grand mot. Je n’ai pas été contre eux et je ne le serai pas ce soir. Je ne vais pas souhaiter que l’Inter gagne quand même».

Le ton est donné dans le vestiaire français, entre le soutien au club de la capitale et les liens amicaux avec des internationaux tricolores alignés dans les deux camps. Et même Didier Deschamps, le coach des Bleus, s’est rangé derrière le PSG pour cette finale européenne. Fidèle à son rôle de sélectionneur, il a souligné l’importance symbolique d’un sacre parisien pour le football français : « Évidemment que je souhaite que le PSG l’emporte. Ce serait une très bonne chose pour notre football, même si je ne souhaite aucun mal à Benjamin Pavard et Marcus Thuram. » Ce soir, la finale sera donc suivie avec attention… et émotion, depuis Clairefontaine.