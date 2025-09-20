PSG : Luis Enrique prévient ses troupes avant le choc face à l’OM !

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du grand classique face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique a livré ses impressions avec calme et sérénité. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’essentiel est clair : face à la pression et à l’enjeu, garder la tête froide prime sur toute autre chose. «Quand un match très important approche et que tout le monde est nerveux, pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est plus important d’avoir la tête calme que d’être très excité», a-t-il tout d’abord souligné, affichant la sérénité qui le caractérise.

Relancé sur ce choc, l’Espagnol a également insisté sur l’importance du lien entre les joueurs et les supporters, qui ont pu assister à l’entraînement du jour. «Aujourd’hui, on a pu recevoir nos supporters, c’était formidable. On a senti leur énergie. Se connecter à l’énergie des supporters, c’est l’une des choses les plus importantes pour moi. Quand tu reçois leur joie, leur fierté, tu veux leur rendre la pareille sur le terrain». Déterminé et reconnaissant que pour ce type de match «tout le monde est prêt en un jour», Luis Enrique est également revenu sur l’écart actuel entre les deux clubs rivaux.

Luis Enrique insiste sur la gestion des émotions

«Je ne sais pas si l’écart s’est creusé. Un seul match de football, particulièrement à l’extérieur, c’est toujours difficile. Beaucoup de circonstances peuvent entrer en jeu. On est calmes, on se concentre sur notre jeu et on va essayer d’être meilleurs qu’eux. C’est encore tôt pour tirer des conclusions. Ce n’est que la 5e journée, c’est difficile de situer le niveau réel de chaque équipe», a ainsi avoué l’ancien technicien du Barça avant d’évoquer la manière d’aborder un tel rendez-vous. «La pression, elle est là pour tous : les entraîneurs, les joueurs, les supporters… Ce sont des matchs différents, bien sûr. Mais ce sont aussi ceux qu’on aime jouer, qu’on aime entraîner. Peu importe qui est le favori, il faut le préparer comme un match normal».

Refusant de commenter l’évolution de l’effectif marseillais, le coach des Rouge et Bleu a finalement conclu en rappelant que dans ce genre de confrontation sous haute tension, la gestion émotionnelle demeurait primordiale. «Quand tu joues ce type de match, tu dois être très connecté mentalement. Il faut anticiper qu’il y aura des décisions difficiles pour l’arbitre. Tu dois contrôler tes émotions, c’est vital». Le rendez-vous est donc pris : ce dimanche, l’Orange Vélodrome vibrera au rythme du premier classico de la saison et pour Luis Enrique, plus que jamais, c’est avec calme et lucidité que ses troupes doivent aborder ce choc.

