Napoli : les débuts magiques de Kevin De Bruyne en Italie

«Je sentais que j’avais encore de la motivation et de la qualité, je peux encore faire quelque chose à ce niveau. la météo est aussi très différente de l’Angleterre. La raison la plus importante pour moi était de continuer à jouer au plus haut niveau. D’un point de vue compétitif, c’est le meilleur endroit pour moi. J’ai l’occasion de démontrer mes qualités. Naples est champion d’Italie. C’est très différent de l’Angleterre, et j’aime bien», sur ces mots prononcés le 19 juillet dernier, Kevin De Bruyne donnait le ton. Sorti de 10 saisons avec Manchester City où il a remporté 17 trophées dont la Premier League à six reprises et la Ligue des Champions en 2023, le milieu belge de 34 ans s’est lancé un nouveau défi en allant en Italie du côté du Napoli. Un choix fort pour un joueur qui aurait bien pu aller en Arabie saoudite et faire un choix plutôt financier.

Mais voilà, à un an de la Coupe du monde 2026 qu’il compte disputer avec la Belgique, le natif de Drongen voulait montrer qu’il en avait encore sous la semelle en rejoignant le Napoli. Et cela se ressent en ce début de saison. Aligné aux côtés de Stanislav Lobotka et André-Franck Zambo Anguissa dans l’entrejeu, ce qui a poussé le meilleur joueur de Serie A la saison dernière, Scott McTominay à être positionné ailier gauche, Kevin De Bruyne se montre déjà incontournable. En trois matches disputés, il compte déjà deux buts et fait étalage de toute sa classe. De quoi tirer un premier bilan alors qu’il était avec la sélection belge : «je n’ai joué que deux matchs en Serie A (trois désormais ndlr). C’est différent avec Conte comme entraîneur que sous Pep Guardiola. Ma première impression, c’est qu’en Italie, c’est plus tactique et que les choses bougent un peu plus lentement.»

Kevin De Bruyne magnifie le Napoli

Sorti d’une grosse préparation avec le Napoli, Kevin De Bruyne aurait pu perturber le jeu des Partenopei puisque l’an dernier le trio Stanislav Lobotka, Scott McTominay et André-Franck Zambo Anguissa avait été monstrueux, mais Antonio Conte a trouvé la formule pour intégrer De Bruyne tout en gardant ses repères : «nous avons essayé de trouver une solution. Un bon entraîneur doit faire cohabiter les joueurs. L’année dernière, les milieux de terrain étaient essentiels pour le Scudetto. L’arrivée de Kevin aurait pu exclure l’un des trois, mais le rôle que nous lui donnons est, je pense, parfait. Nous essayons de donner moins de points de repère à l’adversaire. L’année dernière, nous avons exercé un pressing très haut. Il faut être prêt à affronter ce genre de situations, qui présentent également des risques. C’est pourquoi je les entraîne tactiquement.»

Avec sa science de la passe et sa créativité, Kevin De Bruyne a su s’installer dans cette équipe sans la perturber. Il faut aussi dire que le Napoli s’est métamorphosé cet été. La défense à 4 a été privilégiée sur les premiers matches et la blessure de Romelu Lukau a rebattu les cartes. Arrivé de Manchester United, Rasmus Hojlund offre un profil différent comme Lorenzo Lucca. Néanmoins, cela se passe bien pour le moment du côté de Kevin De Bruyne et du Napoli qui pointent en tête du classement à égalité avec la Juventus. De quoi pouvoir s’orienter sur la Ligue des Champions où le club italien fait son grand retour après une année blanche. Hasard du calendrier, Kevin De Bruyne débutera cette compétition face à Manchester City, son ancien club ce jeudi : « nous allons bientôt affronter City à Manchester avec Naples. Ce sera étrange. City est mon club, et ça ne changera pas.» Cependant, si son attachement reste sincère, Kevin De Bruyne ne manquera pas de montrer qu’il n’a pas perdu de sa superbe en Italie en jouant un mauvais tour à la bande de Pep Guardiola.