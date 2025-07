Les grandes annonces de Kevin De Bruyne après son arrivée à Naples

C’est l’un des beaux transferts de cet été. Un peu plus d’un mois après l’annonce de sa signature à Naples, Kevin De Bruyne a été officiellement présenté aux médias ce samedi. À 34 ans, l’ancien maestro de Manchester City a expliqué sa décision par un équilibre entre ambition sportive et désir de renouveau. « Je sentais que j’avais encore de la motivation et de la qualité, je peux encore faire quelque chose à ce niveau. » Et même s’il a glissé avec humour que « la météo est aussi très différente de l’Angleterre », le cœur de sa décision est clair : « la raison la plus importante pour moi était de continuer à jouer au plus haut niveau. » Pour De Bruyne, Naples représente bien plus qu’un simple point de chute en fin de carrière. « D’un point de vue compétitif, c’est le meilleur endroit pour moi. J’ai l’occasion de démontrer mes qualités. Naples est champion d’Italie. C’est très différent de l’Angleterre, et j’aime bien », lâche-t-il.

La suite après cette publicité

L’enthousiasme est palpable, d’autant que le club mise sur un projet solide et ambitieux. « Le club veut investir, et ça se voit. J’aime le projet, et ils posent les bases pour l’avenir. Je peux contribuer à la croissance de l’équipe. » Il est vrai que sur le marché des transferts, le Napoli se montre particulièrement actif. Les arrivées de Luca Marianucci (9 millions d’euros), de Noa Lang (25 millions d’euros) ainsi que les nombreuses rumeurs, notamment autour de Vanja Milinković-Savić et Dan Ndoye, témoignent de la volonté du club de se renforcer. Une nécessité alors que la prochaine saison, déjà qualifiée de « très difficile » par l’entraîneur napolitain, s’annonce exigeante à tous les niveaux.

Un nouveau départ et des ambitions

Après une décennie à Manchester City et un palmarès impressionnant, le meneur de jeu se lance dans un défi aussi exaltant que délicat : trouver sa place dans un nouvel environnement. « Maintenant, je dois m’adapter un peu, voir comment l’équipe fonctionne, c’est évidemment très différent de ce à quoi j’étais habitué avant », reconnaît-il. Le championnat italien, qu’il découvre pour la première fois, représente ainsi un nouveau terrain d’apprentissage : « Je vais apprendre un nouveau style de jeu. J’ai hâte de découvrir la Serie A. »

La suite après cette publicité

Enfin, De Bruyne ne débarque pas totalement en terre inconnue. À Naples, il retrouvera son coéquipier de toujours en sélection, Romelu Lukaku, dont il a pris conseil avant de s’engager. « Bien sûr, j’ai appelé Romelu, j’ai aussi appelé Dries (Mertens) pour avoir leur opinion sur la ville, l’équipe, la façon dont les choses fonctionnent. » Un entourage familier pour faciliter son intégration, même si le choix final lui revenait : « Au final, ça reste ma décision de venir ici, avec ma femme et mes enfants. » Espérons que son passage en Italie soit aussi prolifique que celui en Angleterre.