LOSC : les grandes annonces du revenant Chancel Mbemba !

C’est une histoire qui a démarré à grande vitesse pour terminer à reculons. Cet été, Chancel Mbemba a quitté l’OM après un an sans jouer avec le club phocéen. Une fin douloureuse, qui ne sera d’ailleurs pas sans conséquence, le joueur ayant porté plainte contre son ancien employeur ces derniers jours. «Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert», s’est-il contenté ce vendredi en conférence de presse au moment d’évoquer le sujet.

A priori, le Congolais aurait pu s’épargner cette dernière saison blanche à l’OM avec la clémence de son ancienne direction. Son nouveau président Olivier Létang a effectivement révélé qu’il s’était heurté au refus des dirigeants marseillais il y a un an quand il avait déjà souhaité ramener le défenseur dans le Nord : «j’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre, et les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion. » Le joueur s’est finalement engagé un an plus tard, libre de tout contrat.

Létang l’a rapidement convaincu de venir

Les motivations de Mbemba derrière ce choix ? Le projet comme il l’a confié devant la presse ce vendredi : «si j’ai eu beaucoup d’offres cet été ? Je n’ai pas reçu d’offre officielle, je regarde comme tout le monde les réseaux sociaux, ça sortait le nom de beaucoup de clubs… J’ai eu l’opportunité d’échanger avec le président Olivier Létang, j’ai aimé nos rendez-vous, il m’a montré le projet et tout le monde connaît le président. Cette opportunité qu’il m’a donnée… je ne vais pas décevoir. J’ai pu parler avec le coach et tous les joueurs, donc je suis heureux de venir ici», a-t-il confié.

Mbemba a d’ailleurs pu "profiter" de la sortie sur blessure d’Alexsandro face à Toulouse le week-end dernier pour effectuer son retour sur les pelouses de Ligue 1, un an plus tard. L’occasion, déjà, de retrouver du rythme : «j’ai fait un an sans jouer, mais je travaillais individuellement. Je veux continuer à travailler pour être à 100% et aider le groupe, gagner la confiance du staff et de mes coéquipiers. Comme ça, je suis quelqu’un de calme, je suis tranquille, je surveille, j’observe autour de moi, mais après sur le terrain, je ne suis pas la même personne. Je suis là pour aider l’équipe. J’ai joué 45 minutes, on va travailler pour pouvoir répondre présent à chaque fois que le coach fera appel à nous.» Au grand plaisir de Bruno Genesio, alors que Lille se déplace chez le rival lensois dès demain.

