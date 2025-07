Une légende de l’Atlético de Madrid va signer en Turquie

Le grand livre de l’Atlético de Madrid va tourner une page importante de son histoire. Arrivé au club en 2008 à l’âge de 14 ans, Saúl Ñíguez va s’envoler pour rejoindre définitivement Trabzonspor. Une aventure longue de 17 ans, qui va donc prendre fin cet été comme le révèle le média turc Sport Digitale. Un accord verbal a déjà été trouvé entre l’ancien international espagnol et la formation turque, alors que l’officialisation devrait intervenir la semaine prochaine. Saul, de son côté, va résilier son contrat avec l’Atlético à un an de son expiration.

Considéré parmi les joueurs les plus prometteurs à son poste fut un temps, l’Espagnol avait notamment disputé la finale de Ligue des Champions 2016, perdue face au Real Madrid (1-1, 5-3 t.a.b). Cette année-là, il avait également brillé en marquant un but sublime en demi-finale aller face au Bayern Munich, au bout d’un slalom en solitaire. Il avait rejoint Chelsea en prêt en 2021 pour se relancer après une période compliquée, puis Séville l’an passé, mais sans y retrouver le feu de ses plus belles années. Avec 427 apparitions sous le maillot des Colchoneros, le milieu de 30 ans est le 8e joueur le plus capé de l’histoire du club madrilène. Parmi les joueurs encore en activité, seuls Koke, Oblak et Griezmann font mieux.