Qualifs CdM 2026 : le Gabon et la Côte d’Ivoire se neutralisent

Après une salve de matches à 18 heures, avec la victoire arrachée par le Sénégal sur la pelouse de la République démocratique du Congo, un autre choc importantissime se tenait pour le compte du groupe F, entre le Gabon (avec un Aubameyang titulaire) et la Côte d’Ivoire. Un point séparait les deux équipes avant la rencontre, en faveur des Eléphants.

Mais la montagne a accouché d’une souris, avec un 0-0, qui laisse la main aux hommes d’Emerse Faé. Dans les autres rencontres de la soirée, 0-0 également entre la Mauritanie et le Soudan du Sud. L’Angola l’a emporté face à Maurice. Le match entre le Bénin et Lesotho a été retardé de plus d’une heure.

Les résultats des matches de 21h :

Groupe B :

Mauritanie 0-0 Soudan du Sud

Groupe C :

Benin - Lesotho (retardé)

Groupe D :

Angola 3-1 Maurice : Nzola (17e), Fredy (57e), Zini (63e)/François (21e)

Groupe F :

Gabon 0-0 Côte d’Ivoire

Gambie - Burundi (toujours en cours): Fadera (34e, sp)