Qualifications Coupe du Monde 2026 : le Sénégal climatise la RD Congo, le Cap-Vert se rapproche du Mondial !

C’était le match de cette 7e journée des éliminatoires de la zone Afrique. La République démocratique du Congo, leader du groupe B, recevait le Sénégal, deuxième à un point derrière, dans un Stade des Martyrs (Kinshasa) à guichets fermés. Dominés, les Congolais ont néanmoins réussi à ouvrir la marque en premier, après un formidable enchaînement de Cédric Bakambu (27e, 1-0). Les Léopards ont même doublé la mise après une erreur d’Édouard Mendy, dont a profité Yoane Wissa (33e, 2-0). Mais alors que les joueurs de Sébastien Desabre pensaient avoir fait le plus dur, Pape Gueye réduisait la marque pour les Sénégalais (39e, 2-1), juste avant la mi-temps.

Plus incisifs en début de seconde période, les hommes de Pape Thiaw ont recollé au score sur un but de Nicolas Jackson (53e, 2-2). Et alors que l’on se dirigeait vers un match nul, Pape Matar Sarr a inscrit le but de la délivrance pour les Sénégalais (87e, 2-3), dans les dernières minutes du temps additionnel, permettant à sa sélection de réaliser une remontée spectaculaire et de prendre les commandes du groupe B, à deux journées de la fin.

Le Cap-Vert plus proche que jamais

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, l’Égypte se déplaçait au Burkina Faso pour valider son ticket pour le Mondial, en cas de victoire. Mais Mohamed Salah et ses coéquipiers n’ont pas réussi à trouver le chemin et repartent avec le point du nul (0-0). Les Pharaons pourront néanmoins se qualifier pour le Mondial 2026, en cas de victoire contre Djibouti.

L’Afrique du Sud et le Nigéria se sont quittés également sur un score de parité (1-1), qui profitent aux Sud-Africains qui n’auront besoin que d’un nul lors de la prochaine rencontre pour se qualifier. Le Cap-Vert n’a jamais été aussi proche de rallier sa première Coupe du Monde après sa victoire face au Cameroun (1-0). Enfin, dans le même groupe que le Sénégal et la République démocratique du Congo, le Togo a battu le Soudan (2-0).

Les classements de tous les groupes de la zone Afrique

Les résultats du multiplex de 18h :

Groupe A

Burkina Faso 0 - 0 Égypte

Groupe B

RD Congo 2 - 3 Sénégal : Cédric Bakmbu (27e), Yoane Wissa (33e) / Pape Gueye (39e), Nicolas Jackson (53e) et Pape Matar Sarr (87e).

Togo 2 - 0 Soudan : Sadik Fofana (6e).

Groupe C

Afrique du Sud 1 - 1 Nigeria : William Troost-Ekong (25e, CSC) / Cyriel Dessers (45e).

Groupe D

Cap-Vert 1 - 0 Cameroun : Dallon Rocha Livramento (54e).