Qualifs CdM 2026 : les Pays-Bas s’offrent la Lituanie, la Macédoine du Nord écrase le Liechtenstein

À l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas, favoris sur le papier, affrontaient la Lituanie avec l’objectif de confirmer leur statut. Ronald Koeman a choisi un onze surprenant, sans Xavi Simons (Tottenham), ni Gravenberch (Liverpool), ni De Ligt (Man United), mais avec Memphis Depay en pointe et la charnière Van Dijk - De Vrij. Les Oranje ont rapidement montré leur supériorité : Depay a ouvert le score dès la 11e minute, inscrivant son 51e but en sélection et devenant le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, devant Robin van Persie (50) et Klass-Jan Huntelaar (42). Quinten Timber a ensuite doublé la mise, donnant un peu d’air à une équipe néerlandaise assez solide.

Malgré ce départ idéal, la Lituanie n’a pas baissé les bras et a réussi à revenir dans le match avec deux buts coup sur coup inscrits par Gineitis et Girdvainis, à la 36e et 43e minute, égalisant juste avant la pause et relançant complètement la rencontre. Les Pays-Bas ont dû réagir en seconde période face à un adversaire qui n’a rien lâché : l’ancien joueur de l’OL et du Barça, Depay, s’offre un doublé sur un but de la tête à la 64e minute. L’ancien Red Devil offre donc les 3 points aux Pays-Bas. De son côté, la Macédoine du Nord a écrasé le Liechtenstein 5-0 à domicile grâce à 5 buteurs différents : Elmas à la 15e, Bardhi (52e), Churlinov (56e), Qamili (82e) et Stankovski (90e). Les deux vainqueurs du jour occupent la tête de leurs groupes respectifs (G et J).