Pays-Bas : la nuit historique de Memphis Depay

Parti au Brésil du côté des Corinthians depuis septembre 2024, Memphis Depay (31 ans) reste performant. L’attaquant néerlandais brille en club malgré des tensions avec ses dirigeants pour des divergences financières. Ainsi, il affiche 8 buts et 10 passes décisives en 37 matches cette saison. De quoi convaincre le sélectionneur Ronald Koeman de continuer à miser sur lui comme référent offensif de la sélection néerlandaise. Le natif de Moordrecht l’a encore démontré lors de cette trêve internationale de septembre.

La suite après cette publicité

Déjà en juin dernier, il avait marqué face à la Finlande (2-0) avant de s’offrir un doublé et une passe décisive contre Malte (8-0). Cette fois, il s’est offert une passe décisive contre la Pologne (1-1) et a vu double ce dimanche face à la Lituanie (3-2). Alors que les Pays-Bas sont en tête de leur groupe, Memphis Depay est lui le meilleur buteur de la phase de qualification européenne avec 5 buts, soit autant que le Croate Andrej Kramaric. Mais au-delà de ça, Memphis Depay a écrit l’histoire avec son 51e et son 52e but inscrit lors de sa 104e cape avec son pays.

La suite après cette publicité

Memphis Depay dans l’histoire

Il dépasse ainsi Robin van Persie qui avait inscrit 50 buts tandis que Klaas-Jan Huntelaar complète le podium avec 42 réalisations. Un joli accomplissement pour l’ancien Lyonnais qui est devenu la figure de proue des Oranjes après les départs d’Arjen Robben et Robin van Persie. Fer de lance de son équipe, Memphis Depay est de loin le meilleur buteur des Pays-Bas actuellement puisque son plus proche poursuivant encore dans le groupe est Cody Gakpo avec 15 buts. Pas appelé depuis l’Euro 2024, Georginio Wijnaldum qui joue à Al-Ettifaq a lui marqué 28 pions. Après cette rencontre difficile contre la Lituanie, Memphis Depay a savouré.

«Ces buts ont été vraiment importants, donc j’en suis content. À un moment donné, on se rapproche, on dépasse Huntelaar et Kluivert. Et puis, ce sont les médias qui mettent le feu aux poudres. Je suis concentré sur ces buts. Mais je suis un attaquant. Je ne suis qu’un attaquant, que devrais-je faire d’autre que marquer des buts et délivrer des passes décisives ? Je suis vraiment heureux d’avoir réussi et d’avoir dépassé ce niveau. Ensuite, on pourra passer à autre chose. Bien sûr, j’en suis incroyablement fier. Je l’ai montré. J’ai aussi remercié tout le monde dans le vestiaire», a-t-il poursuivi.

La suite après cette publicité

Son coach Ronald Koeman l’a notamment félicité : «il prouve qu’il est toujours indéniablement le meilleur attaquant.» «Tout le monde devrait être satisfait de Depay en attaque. Maintenant qu’il vieillit et qu’il a plus de mal à se déplacer, il joue beaucoup plus à son poste habituel. C’est une bonne chose pour l’équipe. Avant, il marchait toujours, bougeait constamment et cherchait toujours le mouvement individuel avec le ballon. Heureusement, on n’a plus vu ce Depay depuis un moment», a ajouté de son côté l’ex-international Wim Kieft pour De Telegraaf. Ancien président de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est joint aux hommages : «Memphis, tu rentres dans l’histoire de ton pays. Tu es une légende, un homme avec des valeurs importantes. Tu as aussi marqué le coeur des Lyonnais pour toujours.» Le phénomène Memphis Depay n’a pas fini de briller avec les Pays-Bas.