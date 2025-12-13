Menu Rechercher
AJMK Formation, la formation au métier de recruteur organise 3 nouvelles sessions

Par La Rédaction FM
1 min.
Coupe Arabe des Clubs champions @Maxppp

Le mercato va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Mais les clubs comptent déjà sur leurs recruteurs pour dénicher la perle rare pour se renforcer. Si vous rêvez d’exercer cette profession, AJMK Formation vous donnera toutes les clés pour y parvenir. Cette formation vous permet de devenir recruteur sportif en seulement une semaine grâce aux conseils et à l’enseignement de professionnels en activité. Il y a aussi la possibilité de suivre ce cursus à distance à votre rythme (1500 euros).

Si vous préférez un enseignement en présentiel (nourriture et logement compris) il faudra débourser 2500 euros (financement possible en CPF jusqu’à la fin du mois de décembre). Cette formation permet ensuite aux élèves d’intégrer une agence d’agent de joueurs à coup sûr, mais vous pourrez aussi postuler dans des clubs de foot si vous le souhaitez. Si vous désirez vous inscrire pour les prochaines sessions de janvier, février et mars 2026 il reste encore des places. Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez contacter Jordan Gay (07 87 46 94 49) ou cliquer sur ce lien pour vous inscrire.

Pub. le - MAJ le
