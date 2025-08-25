Menu Rechercher
Commenter
Info FM Serie A

Pise veut attirer l’ancien Niçois Calvin Stengs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Calvin Stengs face à Brest @Maxppp

Selon nos informations, Pise est sur le point de finaliser l’arrivée de Giovanni Bonfanti en provenance de l’Atalanta pour renforcer sa défense. Une fois ce dossier conclu, le club toscan souhaite frapper un grand coup sur le plan offensif à une semaine de la clôture du mercato.

La suite après cette publicité

L’entraîneur Alberto Gilardino, qui est très impliqué dans les discussions, a ciblé Calvin Stengs, ex-joueur de l’OGC Nice et actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AZ Alkmaar et veut convaincre le joueur de 26 ans. La direction de Pise est déjà entrée en discussions avec le club néerlandais afin d’explorer la faisabilité d’un prêt avec option d’achat. Les pourparlers, qui impliquent toutes les parties concernées, devraient s’intensifier en début de semaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Eredivisie
AZ
Pise
Calvin Stengs

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Eredivisie Eredivisie
AZ Logo AZ
Pise Logo Pise
Calvin Stengs Calvin Stengs
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier