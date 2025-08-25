Pise veut attirer l’ancien Niçois Calvin Stengs

Selon nos informations, Pise est sur le point de finaliser l’arrivée de Giovanni Bonfanti en provenance de l’Atalanta pour renforcer sa défense. Une fois ce dossier conclu, le club toscan souhaite frapper un grand coup sur le plan offensif à une semaine de la clôture du mercato.

L’entraîneur Alberto Gilardino, qui est très impliqué dans les discussions, a ciblé Calvin Stengs, ex-joueur de l’OGC Nice et actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AZ Alkmaar et veut convaincre le joueur de 26 ans. La direction de Pise est déjà entrée en discussions avec le club néerlandais afin d’explorer la faisabilité d’un prêt avec option d’achat. Les pourparlers, qui impliquent toutes les parties concernées, devraient s’intensifier en début de semaine.