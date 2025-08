Une légende de l’AC Milan va faire un comeback inattendu dans un rôle XXL !

Après une saison globalement insatisfaisante malgré un triomphe en Supercoppa, l’AC Milan est attendu au tournant. Marquée par l’instabilité sur le banc avec les licenciements successifs de Paulo Fonseca puis de Sérgio Conceição, la dernière campagne a laissé des blessures dans l’effectif et chez les tifosi. Pour tourner la page, le club a fait un choix fort en rappelant Massimiliano Allegri avec la mission de ramener stabilité et compétitivité. Dans le même temps, la direction a été renforcée par la nomination d’Igli Tare au poste de directeur sportif, à l’image d’une volonté de repartir sur des bases solides et de bâtir un projet ambitieux à moyen terme. Ce nouvel élan s’est aussi matérialisé par un mercato offensif. Milan a déjà enregistré les arrivées de Samuele Ricci pour dynamiser son milieu, de Pervis Estupiñán pour renforcer le couloir gauche et d’un Luka Modric expérimenté, venu apporter son leadership dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

Les discussions avancent aussi bien avec Ardon Jashari et le jeune Zachary Athekame, deux profils ciblés pour assurer l’avenir. En parallèle, le club a dû faire face à des départs majeurs, notamment ceux de Theo Hernandez, Tijjani Reijnders et Emerson Royal, ouvrant la voie à une profonde reconstruction. Les prêts de Kyle Walker, Joao Félix, Tammy Abraham et Riccardo Sottil n’ont pas été prolongés, tout comme les contrats de Luka Jovic et Davide Calabria. L’objectif est clair : donner à Allegri un effectif compétitif pour redevenir un prétendant sérieux au Scudetto et offrir un football à la hauteur de l’histoire milanaise. Et ça tombe bien puisqu’Adriano Galliani, qui a dirigé l’AC Milan de 1986 à 2017 sous l’ère Silvio Berlusconi, remportant 29 trophées, s’apprête à revenir dans son club de cœur avec l’ambition d’atteindre la barre symbolique des 30 trophées pour ainsi décrocher un nouveau Scudetto.

Un rôle XXL dans les bureaux

Le rôle d’Adriano Galliani à l’AC Milan ne devrait pas être celui de président, qui était initialement hypothétique et semblait même probable d’après les premières rumeurs avant d’être mis en suspens dans les négociations, mais plutôt celui de super-consultant pour le club milanais. Le dirigeant italien de 81 ans ne reprendrait ainsi pas ses fonctions strictement liées au football comme par le passé, étant donné que l’AC Milan a déjà confié ses tâches au nouveau directeur sportif Igli Tare, rattaché au directeur général Giorgio Furlani. Celui qui est également sénateur de la République italienne serait plutôt chargé de la représentation, y compris opérationnelle, auprès des instances institutionnelles. Il occupera ainsi le siège réservé à la direction des Rossoneri lors des réunions à la Lega Serie A et à la Fédération italienne (FIGC), où Galliani a été pendant des années un décideur de poids. Il travaillera également sur la question du stade, dossier largement dirigé par le président Paolo Scaroni depuis plusieurs années. L’avenir de San Siro étant au cœur de l’actualité milanaise ces derniers jours, ainsi que dans ses relations avec les médias, le retour d’Adriano Galliani pourrait accélérer le bras de fer avec la municipalité de Milan et les autres organisations impliquées dans le dossier du stade.

La suite après cette publicité

Le Corriere dello Sport donne même un peu plus d’indications sur les coulisses de cette arrivée. Actuellement occupé par la vente de l’AC Monza, dont le transfert de propriété de Fininvest au fonds américain Beckett Layne Ventures doit être finalisé à la mi-septembre, Galliani sera ensuite libre de reprendre ce rôle stratégique à Milan. Toujours selon le Corriere dello Sport, un accord de principe a déjà été trouvé lors d’une rencontre sur la Côte d’Azur avec Gerry Cardinale, propriétaire du club, à l’initiative de Giorgio Furlani, admirateur de longue date de Galliani, et avec l’aval de Zlatan Ibrahimovic, conseiller de RedBird. Adriano Galliani s’apprête à écrire un nouveau chapitre avec l’AC Milan, dans ce qui ressemble à un retour à la fois symbolique et profondément chargé de sens. Après 31 ans de règne aux côtés de Silvio Berlusconi et 29 trophées remportés, l’homme qui a façonné l’âge d’or des Rossoneri revient au moment où le club traverse une crise d’identité aux yeux de ses tifosi, meurtris par l’éviction violente de Paolo Maldini en 2023 et critiques envers une direction jugée trop éloignée des valeurs historiques.