Côme se sépare de Dele Alli

L’aventure de Dele Alli à Côme aura été un grand échec. Après des expériences ratées à Everton et Besiktas, le milieu offensif anglais a tenté de se relancer du côté de Côme, sous Cesc Fàbregas. Arrivé pour tenter de se relancer et pas encore prêt physiquement, il avait finalement pris part à une rencontre et s’était fait expulser quelques minutes après son entrée.

Depuis, Côme souhaitait s’en séparer et vient d’annoncer son départ d’un commun accord. «Côme 1907 et Dele Alli ont convenu d’une résiliation mutuelle de son contrat. Dele est désireux d’obtenir des opportunités de jouer régulièrement et, comme il ne faisait pas partie des plans immédiats du club, les deux parties ont estimé qu’il s’agissait de la bonne décision de se séparer avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Le club remercie Dele pour le temps qu’il a passé à Côme et lui souhaite le meilleur pour l’avenir».