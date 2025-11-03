Ligue 1 : la programmation TV de la 17e journée

La LFP vient de dévoiler le programme TV de la 17e journée de Ligue 1 qui se déroulera entre le vendredi 2 janvier et le dimanche 4 janvier. Toulouse et Lens ouvriront le bal le lendemain du Nouvel An à 20h45. Le lendemain, trois matches au programme.

À 17h, le choc entre Monaco et l’OL. À 19 h, Nice accueillera Strasbourg, tandis que l’affiche Lille-Rennes se jouera à 21h05. Dimanche, un OM-Nantes nous attendra après le déjeuner (15h), avant le traditionnel multiplex de 17h15. Enfin, cette 17e journée se clôturera avec le derby parisien au Parc des Princes entre le PSG et le Paris FC.

Vendredi 2 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Toulouse FC – RC Lens

Samedi 3 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Olympique Lyonnais

Samedi 3 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace

Samedi 3 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

LOSC Lille – Stade Rennais FC

Dimanche 4 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – FC Nantes

Dimanche 4 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – AJ Auxerre

Havre AC – Angers SCO

FC Lorient – FC Metz

Dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Paris FC