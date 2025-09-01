L’OM a tenté le coup Benjamin Pavard

Inarrêtable en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour se renforcer. Dans cette optique, les dirigeants phocéens ont notamment tenté le coup pour un certain Benjamin Pavard, actuellement sous les couleurs de l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Séduit par le profil du champion du monde 2018, l’OM souhaitait obtenir un prêt. Une formule qui ne convenait toutefois pas au club italien. Pour rappel, le club phocéen est en passe d’accueillir Emerson Palmieri et Nayef Aguerd.