Menu Rechercher
Commenter 16
Info FM Ligue 1

L’OM a tenté le coup Benjamin Pavard

Par Josué Cassé
Pavard @Maxppp

Inarrêtable en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour se renforcer. Dans cette optique, les dirigeants phocéens ont notamment tenté le coup pour un certain Benjamin Pavard, actuellement sous les couleurs de l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Séduit par le profil du champion du monde 2018, l’OM souhaitait obtenir un prêt. Une formule qui ne convenait toutefois pas au club italien. Pour rappel, le club phocéen est en passe d’accueillir Emerson Palmieri et Nayef Aguerd.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Marseille
Inter Milan
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Inter Milan Logo Inter Milan
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier