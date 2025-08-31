OM : Bamo Méité prêté à Lorient

Arrivé à Marseille il y a deux ans, Bamo Méité (23 ans) n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer malgré une première saison prometteuse dans la cité phocéenne. Prêté dans les dernières encablures du mercato d’hiver à Montpellier, il a sombré avec le club héraultais et n’a pas vraiment réussi à se relancer.

Toujours à quai à quelques heures de la fin du mercato, le natif de Kani en Cote d’Ivoire va tenter de se relancer à… Lorient son ancien club qui va le récupérer dans le cadre d’un prêt selon nos informations et celles de Ouest France. Promu en Ligue 1, le club breton, qui a encaissé une incroyable déculottée au Moustoir face au LOSC ce samedi (1-7), aura bien besoin d’un Bamo Méité en pleine possession de ses moyens pour retrouver une certaine solidité.