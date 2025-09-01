Le Stade Brestois se fait prêter Éric Junior Dina Ebimbe

C’était attendu, c’est désormais officiel. Éric Junior Dina Ebimbe est prêté avec option d’achat par l’Eintracht Francfort et portera le numéro 7. Le milieu de terrain de 24 ans rejoint donc le SB29 et tentera de se relancer.

Formé au Paris Saint-Germain, avec qui il remporte 2 titres de champion de France, Junior est ensuite prêté successivement au Havre et à Dijon. Ses performances avec le DFCO attirent l’œil de l’Eintracht Francfort, où il s’engage en août 2022. En 3 saisons Outre-Rhin, notre nouveau numéro 7 dispute 85 rencontres toutes compétitions confondues pour 15 buts et 7 passes décisives.