Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Le Stade Brestois se fait prêter Éric Junior Dina Ebimbe

Par Josué Cassé
1 min.
Éric Junior Dina Ebimbe avec Francfort @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Éric Junior Dina Ebimbe est prêté avec option d’achat par l’Eintracht Francfort et portera le numéro 7. Le milieu de terrain de 24 ans rejoint donc le SB29 et tentera de se relancer.

La suite après cette publicité
Stade Brestois 29
𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐧𝐚 𝐄𝐛𝐢𝐦𝐛𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 ❤️🤍

✍️ Le milieu de terrain de 24 ans est prêté avec option d’achat par l'Eintracht Francfort et portera le numéro 7️⃣
Voir sur X

Formé au Paris Saint-Germain, avec qui il remporte 2 titres de champion de France, Junior est ensuite prêté successivement au Havre et à Dijon. Ses performances avec le DFCO attirent l’œil de l’Eintracht Francfort, où il s’engage en août 2022. En 3 saisons Outre-Rhin, notre nouveau numéro 7 dispute 85 rencontres toutes compétitions confondues pour 15 buts et 7 passes décisives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Éric Ebimbe

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Éric Ebimbe Éric Ebimbe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier