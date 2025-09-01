Menu Rechercher
Commenter 8
Premier League

Dilane Bakwa se rapproche de Nottingham Forest

Par Kevin Massampu
1 min.
Dilane Bakwa avec Strasbourg. @Maxppp

Dilane Bakwa sera-t-il un joueur de Strasbourg à la fin du mercato ? Alors que le club alsacien a offert un bon de sortie à l’ex-Bordelais, celui-ci porte encore les couleurs strasbourgeoises et a même marqué face à l’AS Monaco (3-2), dimanche après-midi, lors de la 3e journée de Ligue 1. Mais visiblement, la tendance est toujours à un départ du joueur de 23 ans, qui se dirige vers la Premier League.

La suite après cette publicité

Selon The Daily Telegraph, Bakwa se rapproche de Nottingham Forest. Les Reds devraient dépenser environ 40 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Créteil (Val-de-Marne). La formation coachée par Nuno Espirito Santo est confiante quant à la finalisation du transfert avant ce lundi soir. 

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Nottingham
Strasbourg
Dilane Bakwa

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Strasbourg Logo Strasbourg
Dilane Bakwa Dilane Bakwa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier