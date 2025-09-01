Dilane Bakwa se rapproche de Nottingham Forest

Dilane Bakwa sera-t-il un joueur de Strasbourg à la fin du mercato ? Alors que le club alsacien a offert un bon de sortie à l’ex-Bordelais, celui-ci porte encore les couleurs strasbourgeoises et a même marqué face à l’AS Monaco (3-2), dimanche après-midi, lors de la 3e journée de Ligue 1. Mais visiblement, la tendance est toujours à un départ du joueur de 23 ans, qui se dirige vers la Premier League.

Selon The Daily Telegraph, Bakwa se rapproche de Nottingham Forest. Les Reds devraient dépenser environ 40 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Créteil (Val-de-Marne). La formation coachée par Nuno Espirito Santo est confiante quant à la finalisation du transfert avant ce lundi soir.