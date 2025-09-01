Ligue 1
Tottenham discute avec Randal Kolo Muani
@Maxppp
C’est le dossier prioritaire côté départ au PSG. Randal Kolo Muani, dont Luis Enrique ne veut plus, pensait rejoindre la Juventus Turin, qui a finalement activé d’autres options (arrivée imminente de Lois Openda), et se retrouve à discuter avec des clubs à quelques heures seulement de la fin du mercato.
La suite après cette publicité
Et selon Fabrizio Romano, un accord a presque été trouvé avec Tottenham. Selon nos informations, les deux parties sont bien en cours de discussion et Randal Kolo Muani pourrait retrouver ses compatriotes Odobert et Tel.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer