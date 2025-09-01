Tottenham discute avec Randal Kolo Muani

C’est le dossier prioritaire côté départ au PSG. Randal Kolo Muani, dont Luis Enrique ne veut plus, pensait rejoindre la Juventus Turin, qui a finalement activé d’autres options (arrivée imminente de Lois Openda), et se retrouve à discuter avec des clubs à quelques heures seulement de la fin du mercato.

Et selon Fabrizio Romano, un accord a presque été trouvé avec Tottenham. Selon nos informations, les deux parties sont bien en cours de discussion et Randal Kolo Muani pourrait retrouver ses compatriotes Odobert et Tel.