Le Real Madrid veut blinder sa pépite Gonzalo García

C’est la grande sensation de cette Coupe du Monde des Clubs. Aligné titulaire dans tous les matchs disputés par le Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs, Gonzalo García est le meilleur buteur des Merengues dans la compétition avec quatre réalisations. Des performances qui lui valent la confiance de l’entraîneur Xabi Alonso et qui poussent la direction madrilène à vouloir récompenser sa nouvelle pépite.

D’après Marca, le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Gonzalo García, lié au club jusqu’en 2027, et augmenter le salaire de ce dernier. Ce nouveau bail ferait de l’attaquant espagnol un joueur de l’équipe première à part entière, avec un salaire et des primes revalorisées. Le quotidien espagnol précise aussi que le Real Madrid n’envisage pas de vendre García et ce, malgré les très nombreuses offres reçues.

