Le Paris FC veut enflammer les derniers jours du mercato

Après deux revers d’entrée en Ligue 1, à Angers (0-1) puis à Marseille (5-2), le Paris FC cherche à corriger ses lacunes. Les premiers matchs ont mis en évidence les besoins du club promu pour tenter de se maintenir dans l’élite. Invité ce dimanche sur RMC, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a confirmé que le mercato n’était donc pas terminé et que le club visait plusieurs renforts avant la clôture lundi 1er septembre. « Il y a trois-quatre recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours, ça va transformer la structure et la physionomie de l’équipe. Il y aura quelques départs, car des joueurs voudront du temps de jeu et qui n’en auront pas suffisamment chez nous. Donc trois-quatre recrutements sur huit-neuf au total, ça fait beaucoup », a expliqué le dirigeant.

Ferracci a ainsi détaillé les besoins de son équipe pour compléter toutes les lignes. « On sait qu’il nous manque un latéral droit, Chergui a dépanné à Marseille comme il le fait depuis deux matchs, et plutôt bien, mais c’est un défenseur central ou un milieu de terrain. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. Mais on est plutôt content du recrutement pour l’instant et avec ce que l’on va compléter cette semaine, je crois qu’on aura une première équipe satisfaisante pour une première année en Ligue 1, pour viser quelque chose qui correspond à nos ambitions européennes régulières dans le futur, avec la famille Arnault et RedBull », a précisé l’homme de 73 ans.

Un mercato couteux et Red Bull aux manettes

Depuis le début du mercato estival, le Paris FC a déjà enregistré les arrivées de Kevin Trapp (Francfort), Thibault de Smet (Reims), Moses Simon (Nantes), Willem Geubbels (Saint-Gall), Nhoa Sangui (Reims) et Otavio (Porto). Avec près de 40 M€ dépensés, le club parisien se place parmi les plus gros investisseurs de l’été, derrière seulement le PSG, l’OM et Strasbourg. Cela montre que le Paris FC, malgré son statut de promu, ne se comporte pas comme un club ordinaire.La stratégie derrière cette vague massive de renforts est claire : éviter le « yo-yo » entre la Ligue 1 et la Ligue 2, comme de nombreux promus l’ont déjà connu par le passé.

Le pensionnaire du stade Jean Bouin ne compte pas s’arrêter là et continue de chercher à renforcer son effectif : un latéral droit fiable, un milieu relayeur expérimenté et un attaquant axial capable de marquer dans les moments clés restent prioritaires. Pour renforcer son entre-jeu, le Paris FC s’est notamment vu proposer N’Golo Kanté, qui quittera Al-Ittihad après deux saisons, selon nos informations. Le milieu de terrain, déjà convoité par d’autres clubs français comme l’AS Monaco, pourrait apporter son expérience au club promu en Ligue 1. Les noms d’Hamari Traoré (Real Sociedad), Hector Fort (FC Barcelone) et Amadou Haidara (RB Leipzig) ont également circulé dans la presse.

Parallèlement, Red Bull prend une place de plus en plus importante dans les décisions sportives du club. Initialement simple observateur et conseiller depuis son entrée au capital (10,6 %), l’actionnaire autrichien influe désormais directement sur le mercato, épaulé par Marco Neppe, ancien directeur du recrutement du Bayern Munich, qui assiste la direction sportive de François Ferracci dans la préparation des prochains renforts. De quoi relancer le marché des transferts.