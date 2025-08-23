Kevin Trapp explique son choix de rejoindre le Paris FC

Six ans après avoir quitté la capitale, Kevin Trapp a fait son retour à Paris. Mais pas du côté du Paris Saint-Germain, plutôt de son voisin, le Paris FC. Le gardien allemand de 35 ans a en effet récemment signé avec le club de la capitale. Avant la rencontre opposant son nouveau club à l’Olympique de Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1, Trapp a expliqué à beIN SPORTS son choix de revenir en France.

« Je suis content de faire partie de ce club, de cette équipe qui a de grandes ambitions. C’est quelque chose qui m’a toujours intéressé. Les échanges avec la direction, l’entraîneur, m’ont beaucoup plu. A la fin, j’ai décidé de faire ce choix, parce que je me sentais très bien. Et je me suis aussi senti en accord avec leurs choix ». À noter également que le gardien se serait même vu proposer un poste de mannequin pour la marque de luxe Louis Vuitton, propriété de la famille Arnault, où travaille déjà sa compagne, la mannequin Izabel Goulart.