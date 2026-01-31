Paris FC - OM : les compositions probables

Le coup d’envoi de cette 20e journée de Ligue 1 a été donné hier soir avec le succès précieux de Lens sur Le Havre (1-0). En repartant de l’avant, les Sang et Or mettent la pression sur le PSG en reprenant le fauteuil de leader, mais aussi sur l’OM, désormais relégué à 8 points. Les Phocéens ont l’occasion de reboucher une partie du trou lors de leur déplacement sur la pelouse de Jean-Bouin contre le Paris FC (17h).

Il y aura tout de même un avis de tempête au-dessus du club olympien, tant les dernières heures ont été particulièrement difficiles avec l’élimination rocambolesque en Ligue des Champions. La crise interne a abouti sur le maintien de Roberto De Zerbi mais la tension est là, présente. L’Italien devrait aligner un 4-2-3-1 avec des changements à prévoir dans son onze de départ, même si Rulli, discuté en ce moment, sera présent.

Retour de Timber et Nwaneri

Il serait protégé par une défense composée de Weah et Medina sur les côtés, tandis que la charnière Pavard-Aguerd pourrait être privilégiée aux dépens de Balerdi, capitaine qui fait encore et toujours douter. Dans l’entrejeu, Höjbjerg aura à nouveau la confiance de son coach, lui qui ferait équipe avec la nouvelle recrue, Timber. L’autre venue de l’hiver, Nwaneri, démarrerait côté droit avec Paixao à gauche. Enfin, Greenwood commencerait en soutien d’Aubameyang, préféré à Gouiri cette fois.

Les Parisiens ont eux aussi besoin d’une victoire pour s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Stéphane Gilli fera encore confiance à Trapp dans le but avec une défense à 5 éléments où on retrouverait de droite à gauche, Traoré sur le côté Mbow, Kolodziejczak et Otavio dans l’axe, puis Sangui sur l’autre flanc. Dans ce 5-4-1, Kebbal sera bien sûr très attendu, lui qui évoluera sur le côté droit. Lopez et Camara devraient organiser le jeu pour laisser Koleosho animer le couloir gauche. Geubbels est pressenti devant, en attendant Ciro Immobile ?