Le Paris FC est sur le point de recruter Ciro Immobile !

Depuis sa montée en Ligue 1, le Paris FC a de grandes envies sur le mercato. Et comme Leroy Merlin, le club parisien a vraiment envie que ces dernières prennent vie. L’un des chantiers prioritaires des dirigeants parisiens est le recrutement d’un attaquant. Cet été, après avoir cherché à mettre la main sur Lucas Stassin notamment, le PFC avait réussi à recruter Willem Geubbels. Un recrutement intelligent qui ne porte pas réellement ses fruits. Malgré des prestations intéressantes, le joueur formé à l’OL ne compte que trois buts en seize apparitions dans l’élite.

Dès lors, le Paris FC a cherché à mettre la main sur un autre buteur cet hiver. De nombreux noms ont alors circulé et les Parisiens se voulaient ambitieux pour mettre la main sur un avant-centre capable de mettre des buts pour sécuriser le maintien des hommes de Stéphane Gilli, actuellement quatorzièmes au classement en Ligue 1. Ainsi, la piste menant à Mathys Tel a été explorée par le board francilien. Mais alors que le joueur formé à Rennes et passé par le Bayern Munich devrait rester à Tottenham, d’autres profils ont été étudiés. Et ce vendredi soir, il semblerait bien que le PFC a trouvé chaussure à son pied avec Ciro Immobile.

Ciro Immobile doit donner son accord pour venir à Paris

En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le Paris FC est actuellement en négociations avancées pour recruter l’attaquant de 35 ans. Un accord est presque finalisé avec Bologne et il faudra ensuite persuader le joueur de rejoindre la capitale française. Les tractations vont dans le bon sens et le champion d’Europe avec l’Italie en 2021 viendra ensuite faire sa visite médicale à Paris si tout est finalisé d’ici au dernier jour de mercato. Sky Italia va même plus loin et explique que le joueur va parapher un contrat jusqu’en 2027 à Paris.

Actuellement à Bologne, le vétéran ne compte aucun but en neuf apparitions avec la formation transalpine. Sous contrat jusqu’en fin de saison, Immobile ne devrait pas coûter cher aux Parisiens. Ces derniers tentent un pari courageux avec un joueur qui doit être relancé après des saisons complexes du côté de Besiktas puis Bologne. Par contre, le PFC pourrait toucher le jackpot si le vétéran retrouve le niveau qui fut le sien à la Lazio où l’ancien de Dortmund avait collectionné 207 buts en 340 matches entre 2016 et 2024.