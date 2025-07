Un club surpuissant veut faire des folies pour Alexander Isak

La valse des attaquants. Cet été, comme très souvent quand vient l’heure du mercato, les joueurs offensifs animent le marché. Du côté de Newcastle, Alexander Isak ne fait pas exception. Acheté 70 M€ à la Real Sociedad en 2022, le Suédois a parfaitement su trouver ses marques chez les Magpies. La saison dernière, il a rayonné avec 27 buts et 6 passes décisives au compteur. Le tout en 42 rencontres toutes compétitions confondues. Régulièrement annoncé dans les meilleurs clubs du Vieux continent, celui qui a été comparé à Zlatan Ibrahimovic dans son pays natal fait encore l’objet de nombreuses sollicitations cet été.

Depuis plusieurs mois maintenant, Liverpool pousse en coulisses pour le recruter. L’idée est qu’il vienne renforcer le secteur offensif, puisque Darwin Nuñez est sur le départ. Sauf que Newcastle, qui va jouer la Ligue des Champions en 2025-26, ne compte pas laisser filer son joueur. Plus tôt dans la semaine, The Athletic a révélé que les pensionnaires d’Anfield tâtaient le terrain auprès des dirigeants des Toon afin de savoir si éventuellement ils seraient disposés à lâcher leur joueur. Mais les Magpies ont été fermes et on fait savoir qu’ils ne sont pas intéressés par une vente d’Isak, dont la valeur est estimée aujourd’hui à 144 M€.

Isak est ouvert à un départ

De son côté, le club de la Mersey semble avoir compris le message puisqu’il a accéléré pour Hugo Ekitike (Eintracht Francfort), avec lequel un accord a été trouvé. Newcastle pensait avoir fait le plus dur en écartant le LFC. Mais ce vendredi, un club très puissant et riche a fait son entrée dans ce dossier. On peut même parler d’une entrée fracassante. Selon nos informations, Al-Hilal, en quête d’un renfort offensif expérimenté et talentueux, a jeté son dévolu sur le joueur sous contrat jusqu’en 2028 avec les Toons.

Problème supplémentaire pour les pensionnaires de St James Park, Alexander Isak est ouvert à un transfert en Arabie saoudite, au sein du club dirigé par Simone Inzaghi. Il a donné son feu vert à un transfert là-bas et les discussions sont en cours le concernant. Après avoir approché plusieurs attaquants cet été, notamment Victor Osimhen ou encore Darwin Nuñez, Al-Hilal semble avoir enfin trouvé chaussure à son pied. Il reste toutefois à savoir si Newcastle résistera aux avances saoudiennes. Affaire à suivre…