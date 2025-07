Newcastle : Eddie Howe reste flou sur l’avenir d’Alexander Isak

L’avenir d’Alexander Isak est toujours incertain. Avec 27 buts et 6 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Suédois de 25 ans est pressenti à un départ, notamment vers Liverpool, qui pousse en coulisses pour le recruter. Mais les Magpies ont été fermes et ont fait savoir qu’ils ne sont pas intéressés par une vente, et comme nous l’avons révélé, l’Arabie saoudite est prête à lâcher une somme folle pour l’enrôler et doubler la concurrence européenne.

Devant les médias, après une lourde défaite contre le Celtic Glasgow en amical (0-4), Eddie Howe a été questionné sur l’avenir de son attaquant, absent de la rencontre. «C’est moi qui ai pris la décision. Il est rentré à Glasgow avec nous, mais j’ai décidé de le renvoyer chez lui en raison des spéculations dont il faisait l’objet. La dernière chose qu’il voulait, c’était d’être assis dans la tribune à regarder, ce n’était pas juste pour lui. Mais je suis sûr qu’il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato, il est heureux ici».