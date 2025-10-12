L’avion du Nigéria contraint à un atterrissage d’urgence après un incident en vol

L’équipe nationale du Nigeria a vécu une grosse frayeur ce week-end. L’avion qui transportait les Super Eagles après leur victoire 2-1 contre le Lesotho en qualifications pour la Coupe du monde 2026 a dû effectuer un atterrissage d’urgence. Alors que l’appareil de la compagnie ValueJet volait depuis Luanda (Angola) vers Uyo (Nigeria), une fissure importante est apparue sur le pare-brise du cockpit, obligeant les pilotes à retourner se poser en urgence 25 minutes après le décollage. Aucun blessé n’a été signalé, mais l’arrivée de la sélection à Uyo pour affronter le Bénin mardi a été retardée, comme précise le communiqué de la Fédération du Nigéria de Football (NFF).

La sélection nigériane a finalement rejoint le pays dimanche matin, sans blessé. Parmi les stars de l’effectif figurent Victor Osimhen, Ademola Lookman, ainsi que plusieurs joueurs de Premier League, comme Alex Iwobi, Calvin Bassey ou encore Frank Onyeka. Troisièmes de leur groupe derrière le Bénin et l’Afrique du Sud, les Nigérians doivent impérativement gagner leur prochain match pour conserver leurs chances de qualification directe pour le prochain Mondial.