Qualifs CdM 2026 : le Cap-Vert domine l’Eswatini et se qualifie pour son premier Mondial
Ce 13 octobre 2025 restera à jamais gravé dans l’histoire du Cap-Vert. Emmenés par Daïlon Livramento (48e), Willy Semedo (54e) et Stopira (90e+1), les Requins Bleus se sont qualifiés pour la première Coupe du Monde de leur histoire, grâce à leur succès contre l’Eswatini (3-0), dans un Stade National en ébullition à Praia. La récompense d’un travail de plus d’une dizaine d’années pour le Cap-Vert, qui devient le plus petit pays à se qualifier pour un Mondial. Elle termine également cette phase de qualification dans la zone Afrique avec sept victoires, deux nuls, une défaite et surtout, la première place du groupe D devant le Cameroun.
Les Lions Indomptables ont quant à eux concédé le match nul contre l’Angola (0-0), à Yaoundé, et devront attendre les dernières rencontres de ces éliminatoires pour savoir s’ils disputeront les barrages. Dans le même groupe, l’île Maurice et la Libye se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), à Saint-Pierre. Le Lesotho s’est, quant à lui, imposé contre le Zimbabwe (1-0), à Polokwane, dans le groupe C.
