Mondial U20 : Saïmon Bouabré quitte l’Équipe de France

Coup dur pour Bernard Diomède et l’Équipe de France U20. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 20 ans dans la nuit de dimanche à lundi en battant la Norvège (1-2), les jeunes Bleuets vont devoir affronter le Maroc sans Saimon Bouabré. Selon Le Parisien, le milieu offensif de 19 ans - double buteur contre les Norvégiens - a été rappelé par son club, le Neom SC (Arabie Saoudite). Bouabré n’aura donc joué que deux tours dans ce Mondial puisqu’il est arrivé à l’issue de la phase de groupes, car Neom ne souhaitait pas le libérer en dehors des dates de la trêve.

La suite après cette publicité

Le calendrier FIFA prévoit la fermeture de la fenêtre internationale ce mardi 14 octobre. La formation de Saudi Pro League a donc décidé de rappeler le natif de Saint-Étienne et ce, malgré des négociations avec la Fédération française de football. Une mauvaise nouvelle donc pour les Bleuets U20, qui joueront face au Maroc, le 15 octobre, pour une place en finale de ce Mondial au Chili.