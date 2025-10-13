EdF : Jérôme Rothen fusille Deschamps pour Mbappé

Ce lundi sur RMC Sport, Jérôme Rothen s’est lâché sur Didier Deschamps et son staff. L’ancien joueur du PSG s’est agacé du traitement de faveur qui serait accordé à Kylian Mbappé, qui a pu rentrer plus tôt à Madrid après sa blessure. «Ce n’est pas la première fois qu’on est surpris des choix du sélectionneur. Ce qui me dérange, c’est que ça tombe sur Kylian Mbappé. Pourquoi d’autres grands joueurs ne bénéficient pas de ce traitement de faveur ? Kylian Mbappé, même si c’est le capitaine, j’imagine qu’il y a d’autres grands joueurs. La preuve avec Ousmane Dembélé. Le cas Dembélé, ça a été totalement l’inverse sur sa dernière blessure au mois de septembre. C’est encore pire le cas Dembélé. Le PSG avait prévenu qu’on l’avait vu sortir du match avec une petite douleur à la cuisse. Il était limite et avait beaucoup de fatigue. Didier Deschamps et le staff médical ont fait comme s’ils ne savaient pas. Dembélé voulait jouer, en effet. Moi, j’aime bien la cohérence.»

Il a ajouté : «si Dembélé avait été au Real Madrid, au FC Barcelone, à la Juventus, à l’AC Milan, à Manchester City, au Bayern Munich, tous ces grands clubs qu’adore et respecte Didier Deschamps, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais le PSG, c’est différent. Le cas Mbappé m’interpelle. Quand tu vois que t’as forcé Dembélé à jouer alors qu’il avait une alerte et que le PSG avait prévenu, que tu as communiqué il y a quelques jours sur Bradley Barcola et qu’ils n’ont pas aimé qu’ils aient communiqué et qu’il arrive avec une image, donc là il fallait reprendre en disant le PSG ce sont eux qui l’ont fait jouer blessé. Et pour Mbappé, qui prend un petit coup contre l’Azerbaïdjan, il sort du terrain, ok. Je pense qu’il aurait pu continuer, mais il est sorti car il avait déjà marqué. Mais il va jouer ce week-end et vous allez me dire que c’est une grosse blessure ? Vu qu’il va s’entraîner demain et jouer, donc l’entorse n’est pas si grosse que ça. C’est Deschamps et le staff médical que je pointe du doigt.» Il en a remis une couche ensuite sur le traitement spécial de Mbappé en équipe de France. Il estime que le capitaine aurait pu rester aux côtés des Bleus et suivre le match contre l’Islande du banc.