PSG : Marquinhos revient sur sa suspension contre Aston Villa

Ce samedi, le PSG a remporté le 13e titre de son histoire en Ligue 1 en battant Angers (1-0). Un second championnat de suite glané par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris. Pour Marquinhos, l’armoire à trophées continue de se garnir dans la capitale. Recruté en 2013 par le club parisien, le défenseur brésilien vient de remporter son 10e titre depuis son arrivée en France. Interrogé à l’issue de la rencontre face aux Angevins au micro de BeIN Sports, le capitaine du PSG a tenu à revenir sur sa suspension face à Aston Villa ce mercredi en quarts de finale de Ligue des Champions.

«Je ne serai pas là, mais je suis là (sourire). Toute la semaine on va bien se préparer. Avec trois victoires (Saint-Étienne, Dunkerque en Coupe et Angers), ça a été la meilleure manière de se préparer. C’est une fin de saison très excitante, avec de belles choses à jour. On va rester dans notre mentalité, le coach est très bien sur ça et nous montre toujours des choses à améliorer.»